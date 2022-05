L'Antwerp veut offrir la seconde place à Anderlecht : "C'est la plus belle équipe de Belgique"

Brian Priske a dit tout le bien qu'il pensait du RSC Anderlecht et de son jeu. Il compte d'ailleurs bien tout faire pour aider les Mauves !

Si Anderlecht peut encore rêver de seconde place, cela ne dépendra pas que des Mauves. Il faudra en effet que l'Antwerp accroche l'Union Saint-Gilloise lors de leur dernière rencontre. Et à en croire Brian Priske, malgré le fait que le Great Old soit condamné à la quatrième place, il sera joueur. "Anderlecht est l'équipe qui joue le mieux au football en Belgique. Vincent et son staff ont fait un travail incroyable", estime l'entraîneur danois.

"Nous allons faire de notre mieux contre l'Union. Pour l'Antwerp, mais oui, aussi pour qu'Anderlecht soit deuxième du championnat", sourit Priske. Qui pose tranquillement son CV pour un poste futur au RSCA..