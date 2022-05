Jan Vertonghen a mis un maillot dédicacé aux enchères pour la fille d'Axel Merckx

Très beau geste du défenseur des Diables Rouges.

Axel Merckx et sa famille vivent des moments difficiles : la fille du cycliste, Athina, souffre d'une tumeur. Une campagne de financement a été lancée par les proches via une vente aux enchères, et pour l'occasion, de nombreuses stars ont annoncé leur soutien. Philippe Gilbert achètera ainsi une réplique d'un maillot d'Eddy Merckx pour un montant de 10.000 euros.

Mais il n'y pas que le monde du cyclisme qui se manifeste : Jan Vertonghen a offert un maillot signé du Benfica pour la vente aux enchères, révèle Merckx dans Het Laatste Nieuws. Un beau geste de la part du Diable Rouge.