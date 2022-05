Jürgen Klopp donne des nouvelles de Mohamed Salah et de Virgil van Dijk

Lors de la victoire de Liverpool en finale de la FA Cup contre Chelsea (0-0, 6-5 t.a.b.) samedi, l'ailier et le défenseur central ont été remplacés pour des problèmes physiques.

En conférence de presse, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a tenu un discours rassurant concernant Mohamed Salah (29 ans, 49 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) et Virgil van Dijk (30 ans, 50 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison).

"J'ai parlé avec eux après le match et ils vont tous les deux très bien. Tout ce que nous savons, c'est que ce n'est pas un gros problème, mais le prochain match est mardi. Je pense qu'ils iront bien tous les deux", a confié le technicien allemand.

Une bonne nouvelle pour Liverpool, toujours en course pour le titre en Premier League et finaliste de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.