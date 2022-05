Roméo Monticelli et les U17 entament leur Euro : "Entendre l'hymne belge, ça met les frissons"

Cet après-midi, les U17 belges entament leur Euro en Israël, face à la Serbie (coup d'envoi 16h30). Roméo Monticelli, qui a récemment signé son premier contrat professionnel à Charleroi, nous a raconté son sentiment.

Ce mardi à Tel Aviv, les U17 belges débuteront leur Euro face à la Serbie. Un match qu'espère débuter Roméo Monticelli (16 ans), jeune joueur du Sporting Charleroi qui a signé son premier contrat professionnel au Mambourg il y a quelques semaines. Nous l'avions rencontré pour l'occasion et avions discuté de la sélection nationale, toujours vécue comme une fierté. "J'avais commencé en U18, j'avais été surclassé pour trois matchs amicaux avant de retourner en U17", nous raconte Roméo.

Depuis, il compte six caps en U17, dont une avec le brassard de capitaine. "Le capitaine et le vice-capitaine étaient absents. C'était une récompense pour mon travail de la part du coach, mais aussi parce que j'ai un peu ça en moi", estime Monticelli, qui évolue indifféremment en défense centrale ou sur le flanc en sélection. "En U18, j'étais axial, et quand j'ai été capitaine en U17 aussi".

Diable un jour ?

Toute une génération actuellement présente en Israël rêve bien sûr de toucher un jour le Graal : une sélection avec les Diables Rouges. Il faut dire que les équipes de jeunes sont déjà une introduction aux émotions de l'équipe A. "Le maillot national, c'est quelque chose de spécial. Quand l'hymne retentit, ça met les frissons (sourire). Bien sûr que notre objectif à tous, c'est l'équipe A, et j'y crois. Mais chaque chose en son temps", relativise Roméo Monticelli.

Récemment, trois U17 de la génération 2015, qui avait fini troisième du Mondial 2015, ont rejoint l'équipe nationale A : Wout Faes, Orel Mangala et Dante Vanzeir. "C'est peu et en même temps, c'est plutôt encourageant, trois sur les onze titulaires", nous souligne le père de Roméo. D'autant que d'autres, s'ils n'ont pas été jusqu'en sélection, sont devenus des professionnels confirmés. "Je pense d'abord à l'équipe A de Charleroi", sourit Roméo. "Le reste, ce sera étape par étape".

Toute la famille Monticelli s'est pour l'occasion de l'Euro rendue en Israël afin d'assister aux matchs des U17. "Les ambitions seront toujours de tout gagner, mais on ne peut pas arriver et clamer qu'on sera champions d'Europe. Ca peut se jouer sur des détails". Un discours déjà digne d'un pro.