L'intérêt grandit pour Lois Openda, qui ne devrait pas revenir au Club de Bruges

Fraîchement sélectionné par Roberto Martinez, Lois Openda ne devrait pas revenir au Club de Bruges à la fin de son prêt en Eredivisie.

Cette saison a véritablement été celle de l'explosion pour Lois Openda. Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues, ses performances lui ont valu une première sélection avec les Diables Rouges pour les rencontres de Nations League. Prêté au Vitesse Arnhem jusqu'au 30 juin, l'attaquant de 22 ans ne devrait pas revenir au Club de Bruges. Passé par le centre de formation du Standard de Liège et de la Venise du Nord, Lois Openda se sent bien à Arnhem, mais souhaiterait encore passer un cap cet été.

Au rayon des intéressés, on retrouve notamment le PSV Eindhoven contre qui il a inscrit un but cette saison, ainsi que le Fenerbahce. Les dirigeants du Club de Bruges ont bien compris qu'il y avait un beau coup financier à jouer et espèrent récupérer une somme avoisinant les 10M€.