Premier contrat pro pour plusieurs jeunes d'Anderlecht

Pas moins de quatre joueurs se sont vus offrir un premier contrat professionnel. L'un d'entre eux est le fils d'une légende de notre championnat.

Kais Barry, Aboubacar Conte, Michiel Haentjens et Lilian Vergeylen. Tous les quatre sont issus de la génération 2006. Champions cette saison en U16 sous la houlette de Roel Clement, le RSCA a décidé de leur offrir un premier contrat professionnel. A noter que Kais Barry n'est autre que le fils de la légende de Lokeren Barry Boubacar Copa.

"Ce sont donc quatre autres joueurs de cette génération qui se lient au RSCA et rejoignent les Duranville, Butera, Azaouzi et Leo Virisario", a précisé le club.

“Avec Kaïs, Aboubacar et Lilian, nous injectons encore plus de talent au noyau U18 pour la saison prochaine. Nous espérons aussi qu’ils auront l’occasion de goûter à la D1B.” déclare Jean Kindermans, directeur de la RSCA Belfius Academy. “Avec Michiel, nous avons entre nos mains un gardien de but aux qualités certaines, qui nous permettra de viser le titre et la Youth League la saison prochaine.”