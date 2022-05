Pro League Awards : Deniz Undav sacré, Charles De Ketelaere Espoir - retrouvez tous les trophées !

Le gala de la Pro League désignait ses vainqueurs ce lundi soir. Voici les vainqueurs des trophées du soir !

Joueur de l'année : Deniz Undav

Qui d'autre ? Deniz Undav, meilleur buteur du championnat de Belgique et machine à marquer de l'équipe-frisson de la saison, a été désigné Joueur de l'annnée en D1A. L'Allemand a terminé la saison de Pro League avec ses 26 buts. ll devance largement Tarik Tissoudali et son équipier Casper Nielsen. Undav succède à Paul Onuachu à ce palmarès qui fait décidément la part belle aux buteurs.

Who else but 𝗗𝗲𝗻𝗶𝘇 𝗨𝗻𝗱𝗮𝘃 was elected '#jupilerproleague Player of the Year'?! 💪



Congrats on a fantastic season, Deniz! 🤩 #ProLeagueAwards pic.twitter.com/hQ6SLWt5nh — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) May 23, 2022

Joueur de l'année - D1B : Lukas Van Eenoo

En plus du Joueur de l'année au sein de l'élite, la Pro League a également désigné son Joueur de D1B : il s'agit de Lukas Van Eenoo qui, à 31 ans, a porté Westerlo vers la montée en D1A avec toute son expérience. L'ancien médian du Cercle de Bruges et de Courtrai, entre autres, a inscrit 4 buts et 6 assists cette saison en D1B.

From #1bproleague Champions to '1B Pro League Player of the Year'! 🏆



Lukas Van Eenoo ages like fine wine and is not messing around 😎#ProLeagueAwards pic.twitter.com/FgtSAtm7FM — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) May 23, 2022

Coach de l'année : Felice Mazzù

Pas de suspens pour le titre d'entraîneur de l'année en Pro League. Il s'agit bien sûr de Felice Mazzù, qui a mené l'Union Saint-Gilloise à une superbe seconde place après avoir longtemps mené la danse, jusqu'aux derniers matchs des Champions Playoffs. Mazzù garnit là son palmarès individuel puisqu'il avait déjà glané deux Trophées Raymon Goethaels et deux titres de Coach de l'Année au Soulier d'Or (en 2017 et 2021).

Felice Mazzù, Coach of the Year!



A superb trainer with excellent dancemoves 🕺



Congrats, Felice! #ProLeagueAwards #jupilerproleague pic.twitter.com/C6pqlf1dEz — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) May 23, 2022

Joueuse de l'année : Tessa Wullaert

Sans surprise, Tessa Wullaert, star n°1 de notre Scooore Super League, a été désignée Joueuse de l'Année. L'attaquante du RSC Anderlecht a grandement contribué au doublé des Mauves cette saison, avec un incroyable total de 38 buts. Wullaert, très déçue de ne pas avoir gagné le Soulier d'or féminin plus tôt dans l'année, peut se réjouir de ce titre. Elle succède à une autre Anderlechtoise, Laura De Neve.

Espoir de l'année : Charles De Ketelaere

Déjà élu Espoir de l'année en 2020, Charles De Ketelaere remporte à nouveau le trophée cette année et succède à un autre Brugeois, Noa Lang. Le talentueux international du Club de Bruges a inscrit 14 buts cette saison, participant activement au titre des Blauw & Zwart.

Arbitre de l'année : Erik Lambrechts

Mr Erik Lambrechts a été désigné Arbitre de l'Année. Il succède à Jonathan Lardot et remporte ce trophée pour la seconde fois de sa carrière après 2019. Mr Lambrechts a dirigé 24 matchs cette saison et devance Lawrence Visser au classement.

Greenkeepers de l'année : Oud-Heverlee Leuven

Le gala de la Pro League a été inauguré par ce titre désigné chaque année pour féliciter les meilleurs jardiniers du championnat. C'est à OHL et à ses greenkeepers que l'honneur est revenu cette saison.