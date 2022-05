Casper Nielsen évoque son départ : "Il faut être honnête, je pense pouvoir passer un cap"

Casper Nielsen a été l'un des grands acteurs de la saison de l'Union Saint-Gilloise. Dimanche, il a vécu un moment de communion avec les supporters, pour ce qu'il savait être ses adieux.

Casper Nielsen fait partie de ces joueurs pour lesquels la fête d'après-match dimanche avait certainement une saveur douce-amère. Présent depuis trois saisons à l'Union Saint-Gilloise, le Danois a connu l'incroyable saison de la montée, avant d'être l'un des moteurs du club cette saison. Si à Bruges, au coup de sifflet final, ses larmes étaient de tristesse et de déception, il en a certainement essuyé de mélancolie et de fierté ce dimanche.

"Je dois tout à ce club, à l'Union. J'avais été attiré par le projet et progressivement, j'en suis devenu une pièce importante, j'ai énormément progressé en tant que joueur et qu'être humain", déclare Nielsen. "Cela aura été trois années folles et être là aujourd'hui, si proches du titre...c'était une aventure extraordinaire, difficile à expliquer. Bien sûr, le titre manqué sera toujours dans un coin de notre tête. On ne pouvait pas être plus proche que ça. Mais les bons souvenirs resteront".

Il y a toujours une chance que je reste, mais...

Nielsen fait tacitement ses adieux à l'Union, même s'il l'assure, rien n'est encore décidé. "Je suis tombé amoureux de l'Union au fur et à mesure. Nous avons connu des moments difficiles, puis les sommets. C'était émouvant d'être en face des fans car il y a bien sûr de grandes chances que je parte. J'ai 28 ans, c'est le bon moment pour moi de regarder mes options. Ca n'a pas été facile pour moi d'arriver où j'en suis et je suis fier de moi aussi", reconnaît le milieu de terrain. "S'il y a une chance que je reste ? Il y a toujours une chance, rien n'a été décidé. Mais je pense que c'est le bon moment pour passer un cap".