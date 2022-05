La sélection de l'Angleterre, avec un coéquipier de Tielemans et Castagne

Deux nouveaux dans le groupe anglais pour la Ligue des Nations.

Gareth Southgate a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de Ligue des Nations (contre la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne). A noter deux nouvelles têtes : le coéquipier de Tielemans et Castagne à Leicester James Justin, et la révélation de la saison à West Ham Jarrod Bowen.