Wouter Vrancken va bien quitter Malines, Danny Buijs pour le remplacer

Après quatre saisons au Kavé, Wouter Vrancken va rejoindre le KRC Genk. Son remplaçant serait déjà connu.

Il était l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps au sein d'un même club dans notre championnat. Après quatre saisons, Wouter Vrancken va quitter le KV Mechelen et rejoindre le KRC Genk, où il remplacera Bernd Storck parti vers Eupen. Selon Het Belang van Limburg, les discussions financières autour de l'indemnité de résiliation de contrat à Malines ont traîné depuis plusieurs jours, mais un accord a finalement été trouvé ce vendredi. L'entraîneur de 43 ans a décidé de rejoindre le club où il a été actif en tant que joueur (63 matches, 12 buts, 8 passes décisives entre 2006 et 2009) et d'y emmener tout son staff.

Au KV Mechelen, Wouter Vrancken sera, toujours selon Het Belang van Limburg, remplacé par Danny Buijs. L'entraîneur de 39 ans, actif depuis quatre saisons à Groningen, était depuis quelque temps sur la liste d'attente du club derrière les casernes. L'officialisation devrait se faire prochainement.