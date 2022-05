Joshua Zirkzee revient sur le départ de Vincent Kompany : "Peu importe où il va, je le soutiendrai toujours"

Anderlecht veut faire de Joshua Zirkzee la priorité de ce mercato estival. L'attaquant pourrait être acheté ou prêté de nouveau, mais cela dépend du Bayern Munich et de Zirkzee lui-même. Car avec le départ de Vincent Kompany, "son" entraîneur est évidemment parti.

"C'était une surprise. Nous avons parlé depuis, le contenu restant privé bien sûr. Ecoutez, ce sont juste des choses qui se produisent dans le football", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Nous, en tant que joueurs, n'avons rien à ajouter à cela. Peut-être que Vincent veut franchir une nouvelle étape ? Peu importe où il va, je le soutiendrai toujours."

Pour Kompany, c'était important pour sa carrière. ''Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que Vincent a eu foi en moi à une époque où personne ne croyait en moi. Même moi, j'ai commencé à avoir des doutes. J'étais à Parme, j'ai eu beaucoup de mal à cause de cette mauvaise blessure et je n'étais pas sûr de pouvoir continuer. Et puis Vincent est venu me chercher et il m'a promis de nombreuses minutes de jeu. Le fait que je sois devenu un titulaire indiscutable était la chose la plus folle de toutes."

Avec Felice Mazzù, il y aura en tout cas un entraîneur au style différent. Serait-il également capable de s'intégrer sous ses ordres ? C'est une chose à laquelle il faut penser. Cela dépendra en grande partie de la volonté du nouvel entraîneur.