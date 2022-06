"Pour nous, chaque match est comme une finale"

Grâce à des buts de Yarmolenko, l'ex-Gantois Yaremchuk puis Dobvyk en toute fin de match, l'Ukraine sait qu'elle n'est plus qu'à un pas de la Coupe du monde au Qatar. Interrogé en après-match, Oleksandr Zinchenko sait que le football n'est qu'infime comparé à ce que se passe actuellement dans son pays. Mais les hommes de la Zbirna veulent tout donner.

"Tout le monde connaît la situation en Ukraine et chaque match est comme une finale", a déclaré l'ailier de Manchester City au micro de Sky Sports. "Nous avons un rêve en tant qu'équipe, celui de participer à la Coupe du monde. Il nous reste un match, une finale et nous devons la gagner. Sinon, ce match n'aura aucune signification."

"L'Écosse est une grande équipe et possède des joueurs incroyables dans chaque ligne. Mais nous avons bien fait. Nous avons marqué trois buts et nous aurions pu en marquer davantage", a ajouté Zinchenko. "Le match contre le Pays de Galles (ce dimanche 5 juin) sera très important pour nous. Nous devons montrer la meilleure performance de notre vie et ensuite nous verrons ce qui se passera."

🗣️ "Everyone knows the situation in Ukraine and every game is like a final.



🗣️"We have a dream as a team to be at the World Cup."



Oleksandr Zinchenko speaks after Ukraine's 3-1 win over Scotland in the World Cup play-off semi-final. pic.twitter.com/xBrzDrhmDs