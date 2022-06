Alexis Saelemaekers (AC Milan) pourrait être sacrifié

Récemment sacré champion d'Italie et vendu au fonds d'investissement américain RedBird, le club lombard déborde d'ambitions pour l'avenir et compte bien s'installer durablement au sommet.

L’AC Milan s'active déjà pour la saison prochaine et souhaite se renforcer. Les Rossoneri lorgnent le milieu de terrain de l’AS Roma, Nicolo Zaniolo (22 ans, 28 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) et ont effectué une offre de 25 millions d'euros ainsi qu'Alexis Saelemaekers (22 ans, 36 matchs et 1 but en Serie A cette saison) au club de la Louve, révèle La Gazzetta dello Sport. Pas convaincus, les Giallorossi ont recalé les Milanais qui vont devoir trouver les bons arguments pour pouvoir avancer sur cette piste.

Si le club lombard est prêt à sacrifier Alexis Saelemaekers, c'est parce que le Diable Rouge ne présente pas de grosses statistiques et ne pèse pas assez dans le jeu de son équipe. Lancien Anderlechtois n'a marqué qu'une fois et délivré trois passes décisives en 36 rencontres de Serie A. Trop peu pour un ailier droit malgré son bon travail défensif. Acheté pour seulement 7 millions d'euros, Saelemaekers est évalué à 20 millions d'euros.