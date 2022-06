📷 Officiel: le Barça dévoile son nouveau maillot

Xavi la présenté dans une vidéo.

Amoureux du FC Barcelone, le nouveau maillot domicile de votre équipe favorite est désormais disponible. En effet, le club catalan a dévoilé ce vendredi sa première tunique pour l'exercice 2022/2023. On y retrouve les bandes verticales habituelles avec cette fois-ci trois couleurs bien distinctes : rouge, bleu clair et bleu foncé. Ce même bleu foncé est présent sur les manches et les épaules. Au milieu de la tenue, on trouve aussi le nouveau sponsor du club, Spotify. Un maillot original.

