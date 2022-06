De Bilde veut voir une réaction des Diables Rouges : "Le minimum syndical"

Les Diables Rouges ont perdu contre les Pays-Bas lors de la première journée de la Ligue des Nations, ils n'ont donc aucune excuse contre la Pologne.

"Une réaction contre la Pologne est le minimum syndical qu'ils doivent montrer aux supporters", a déclaré Gilles De Bilde à VTM. "Pour eux-mêmes, pour les fans et pour les personnes qui ont encore la foi et l'espoir que les Diables Rouges peuvent montrer quelque chose à la Coupe du monde dans six mois."

Supporters

"Hypothéquer la Ligue des Nations en perdant contre la Pologne, vous ne voulez pas faire ça non plus. Il est maintenant important que les supporters les soutiennent à nouveau en réalisant une bonne performance", a conclu De Bilde.