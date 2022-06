Karel Geraerts et sa direction évoquent les objectifs de l'Union Saint-Gilloise

Après une saison fantastique en D1A, que pourra espérer l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine ? Le départ de Felice Mazzù et celui, probable, de quelques cadres pourrait redistribuer les cartes.

L'Union a tout emporté sur son passage la saison passée. Les promus, qui avaient survolé la D1B, ont été la sensation de la D1A, passant tout près du titre dans des Playoffs dominés par le Club de Bruges. Peut-on revivre une telle saison au Stade Marien ? On en doute. Déjà parce que l'effet de surprise est passé. Ensuite, parce que Felice Mazzù est parti à la surprise générale. Et enfin parce que le noyau risque de connaître du remaniement. Mais Karel Geraerts ne se met pas la pression. "Je continuerai simplement à appliquer la philosophie du club, à respecter notre personnalité. Mon objectif, comme celui de tout coach, ce sera de gagner chaque match. Si ça ne marche pas, de gagner un maximum de match. Si tu perds, tente de gagner le prochain", explique calmement le nouveau coach unioniste.

Le défi sera conséquent. L'USG a pris goût au succès, et va désormais jouer l'Europe. Les poules de l'Europa League sont assurées. "Oui, c'est un sacré défi, un grand défi. Mais je ne le vois pas comme quelque chose de compliqué. Plutôt comme quelque chose de magnifique", affirme Geraerts. "La saison passée et celle d'avant déjà ont été incroyables, c'est un fait. Nous verrons. Il y aura les préliminaires de la Champions League, puis les poules européennes...c'est magnifique. Mais je prendrai pas à pas. L'objectif premier, c'est du beau football".

Des départs ?

Chris O'Loughlin ne met pas plus de pression sur son entraîneur. "Depuis deux ans, nous avons construit une équipe qui gagne, qui y a pris goût. C'est un travail de longue haleine. Nous nous préparons depuis de longs mois à toute éventualité pour cet été, car c'est le football moderne, tout peut arriver. Et cette fois, c'est vrai, nous faisons face à un challenge inédit", reconnaît le directeur sportif du club. "Nous jouerons 27 matchs du début de la saison au Mondial 2022. C'est du jamais vu. Comment allons-nous y faire face ? Cela reste à voir. L'objectif du club sera de surmonter ce challenge, d'atteindre de nouvelles hauteurs. C'est un défi excitant et nous sommes prêts pour ça".

Nous serons prêts à réagir en cas de départs

Côté transferts aussi, tout est possible, mais Karel Geraerts reste calme. "En ce moment; les joueurs sont soit en vacances, soit en sélection. J'en ai appelé quelques uns pour faire le point. Certains sont-ils certains de partir ? Je ne crois pas", estime-t-il. "Mais même en cas de départs, je sais que le club travaillera bien en coulisses. Ce ne seront peut-être pas les noms les plus blinquants qui arriveront mais comme par le passé, ce seront des noms qui s'intégreront au projet". O'Loughlin confirme : "Il faut être prêt à tout dans le football actuel, et nous sommes parés à réagir en cas de départ comme d'arrivée potentielle. Le recrutement fait partie de nos qualités sur ces dernières saisons".