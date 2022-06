Kristoffer Olsson : "L'arrivée de Felice Mazzù m'offre de nouvelles perspectives"

En manque de temps de jeu après une mauvaise saison qu'il assume lui-même, Kristoffer Olsson espère montrer son vrai visage avec Felice Mazzù.

Après un très bon championnat d'Europe avec la Suède, Kristoffer Olsson rejoignait le Sporting d'Anderlecht en fin de mercato estival. Son but ? Devenir le patron de l'entre-jeu des Mauves à la suite d'une saison à Krasnodar où le milieu de terrain avait goûté à la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière.

Malheureusement, une accumulation de performances en deçà de ses standards habituels lui ont coûté sa place dans le onze de base de Vincent Kompany. "Cela a été difficile. Je peux compter mes bons matchs sur une seule main. Je n'ai tout simplement pas atteint mon niveau. Je ne peux pas l'expliquer - c'est le football - mais c'est décevant. J'en attendais tellement plus. Collectivement j'espérais le titre national ou la coupe, individuellement j'aurais aimé apporter plus. Beaucoup plus" peut-on lire dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Pour le milieu de terrain de 26 ans, un homme peut changer toute la dynamique : Felice Mazzù. Un nouvel entraîneur signifie que toutes les cartes sont redistribuées, et Olsson ne compte pas laisser passer sa chance une seconde fois. "Je ne pense pas à partir. Je veux me venger, montrer aux fans le vrai Olsson... Ce serait trop facile de s'en aller. En plus, il y aura un autre entraîneur avec Mazzu, ça ouvre des perspectives."