Le président de l'Union assure "ne pas en vouloir" à Felice Mazzù

Felice Mazzù est parti par la porte de derrière à l'Union Saint-Gilloise. Quelques jours après avoir fêté la seconde place avec son public, il signait à Anderlecht. Les négociations se sont faites dans le plus grand secret, et l'USG a très mal réagi.

Dans la foulée de la signature de Mazzù au RSC Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise avait ainsi publié un communiqué furieux, évoquant la loi 78 et un procédé déloyal de la part du rival anderlechtois. Mais depuis, les choses semblent s'être calmées. Alex Muzio, président de l'Union, a brièvement répondu à une question sur le sujet en conférence de presse. "Felice Mazzù n'a enfreint aucune règle. Il a reçu une offre et l'a acceptée, comme tout employé peut le faire en Belgique", reconnaît-il. "En ce qui me concerne, je n'ai aucun problème avec Felice Mazzù".

Avec Anderlecht, cependant..."C'est Philippe (Bormans, nda) qui pourra répondre à vos questions sur le sujet. Le dossier est en cours", évacue Muzio. Le CEO de l'Union Saint-Gilloise n'a cependant pas participé à la conférence de presse.