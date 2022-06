Ligue des Nations : Le Portugal bat la République Tchèque, l'Espagne s'impose en Suisse

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres de la troisième journée de la Ligue des nations avaient lieu.

Portugal-République tchèque 2-0

Avec un nul et une victoire lors des deux premiers matches, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo voulaient enchaîner pour s'envoler en tête de leur groupe. La formation de Fernando Santos a fini par prendre l'avantage grâce à un magnifique but de Joao Cancelo (33e). Quelques minutes plus tard, c'est Guedes qui faisait le break cinq minutes plus tard (38e). Au retour des vestiaires, le Portugal gérait son avance sans baisser d'intensité. Suffisant pour ne pas se faire surprendre et prendre la tête de son groupe.

Suisse-Espagne 0-1

En début de rencontre, la Roja a pris l'avantage grâce à Pablo Sarabia à la conclusion d'une belle action espagnole (13e). Suffisant pour prendre les trois points puisque le score n'a plus bougé et l'Espagne a tranquillement géré la rencontre par la suite pour s'offrir son premier succès dans cette édition de la Ligue des nations. Au classement, la formation espagnole reste deuxième juste derrière le Portugal.

Norvège-Slovénie 0-0

Hanche-Olsen (La Gantoise) faisait partie du onze norvégien tandis que Kristian Thorstvedt (Genk) était sur le banc.

Suède-Serbie 0-1

Kristoffer Olsson était aligné d'entrée de jeu. L'attaquant du Real Madrid Luka Jovic a inscrit le seul but du match (45e+3).

Grèce-Chypre 3-0

Kostas Laifis débutait la partie sur le banc.

Bakasetas (8e), Pavlidis (20e) et Limnios (48e)

Kosovo-Irlande du Nord 3-2

Muriqi (9e pen et 52e) et Bytyqi (19e) ; Lavery (45e) et Ballard (83e)

Gibraltar-Bulgarie 1-1

Walker (61e pen) ; Minchev (45e+1)

Macédoine du Nord-Géorgie 0-3

Georges Mikautadze débutait la partie sur le banc avant de monter au jeu à la 71e.

Zivzivadze (52e), Kvaratskhelia (62e) et Kiteishvili (84e)

Malte-Estonie 1-2

Teddy Teuma, titulaire au coup d'envoi, a manqué un penalty (15e) en début de première période. Vassiljev ouvrait le score du côté des visiteurs (21e) avant que les locaux n'égalisent grâce à un auto-but de Hein (56e). Anier inscrivait le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90e+4).