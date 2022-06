Andrea Pirlo vers une destination surprenante !

Sans club depuis la fin de son expérience à la Juve, l'Italien s'apprêterait à s'engager dans un club plutôt...inattendu !

Entraîneur des U23 de la Juventus puis de l'équipe première, Andrea Pirlo (43 ans) est sans club depuis mai 2021. Après plus d'un an d'inactivité, il pourrait bien se relancer en Turquie, au Fatih Karagümrük. Si ce choix, relaté par les médias turcs, semble suprenant, il peut être expliqué par le fait que des joueurs italiens font partie de l'effectif du 8e de la dernière saison de SuperLig (Emiliano Viviano, Davide Biraschi et Fabio Borini ) ou que certains ont une expérience en Serie A ( Aleksandar Pesic, Yann Karamoh et Caner Erkin).

Pirlo était plutôt cité en Italie, Salernitana était en effet venue aux nouvelles et il était considéré comme le meilleur candidat pour reprendre les commandes du Spezia. Son nom avait également circulé au Benfica, qui a finalement engagé Roger Schmidt depuis le PSV, et au Partizan Belgrade.