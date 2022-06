Bruges ? Westerlo ? L'Inter ? Quel avenir pour Tibo Persyn ?

Le jeune joueur de 20 ans a été prêté par l'Inter Milan au Club de Bruges, qui l'a prêté à Westerlo dans la foulée.

Formé au Club de Bruges entre 2012 et 2018, Tibo Persyn est très rapidement parti vers l'Italie et l'Inter Milan pour peaufiner sa formation. Le milieu droit de 20 ans est revenu en début de saison du côté de la Venise du Nord sous forme de prêt. Le jeune joueur n'a cependant jamais trouvé sa place dans l'effectif Brugeois, et n'a disputé que deux rencontres avec les champions en titre. Durant le mercato hivernal, Tibo Persyn a été prêté par le Club de Bruges à Westerlo afin de lui donner davantage de temps de jeu. Tout ne s'est néanmoins pas passé comme prévu puisque le joueur de 20 ans n'a disputé que quatre rencontres en Campine. Dans deux semaines, Tibo Persyn retournera à Milan, qui compte le prêter à nouveau la saison prochaine. Les clubs belges seront naturellement envisagés, mais ils ne seraient pas les seuls sur ce dossier.