Kompany: fumée blanche et annonce dans la journée !

L'ancien coach d'Anderlecht va donc retrouver un banc, cette fois en Championship.

L'arrivée de Vincent Kompany à Burnley est pratiquement acquis d'après Het Laatste Nieuws. Le club anglais veut annoncer officiellement aujourd'hui l'ancien entraîneur d'Anderlecht comme nouveau T1.

Le fait que tout ait pris un peu plus de temps est dû à l'obtention du permis de travail pour Kompany. Depuis le Brexit, ce processus est un peu plus lourd. Maintenant, ces formalités ont été accomplies.

Le staff de Kompany à Burnley sera très mauve te blanc. On savait déjà qu'il voulait retrouver Simon Davies et Craig Bellamy, qui ont travaillé pour Anderlecht ces dernières saisons. Floribert Ngalula et Rodyse Munienge vont aussi le rejoindre.