Quand Ronny Deila a remporté le championnat de Norvège avec... moins de 300.000€

Le futur entraîneur du Standard de Liège a offert le titre de champion de Norvège à Stromsgodset en 2013 pour la première fois en 43 ans.

L'information est devenue officielle il y a une petite heure : Ronny Deila est le nouvel entraîneur du Standard de Liège. Le temps est à la révolution en bord de Meuse depuis le rachat du club par 777 Partners. Même si le fond d'investissement américain débarque avec une belle somme d'argent dans les poches, ce n'est qu'une petite partie qui sera utilisable pour recruter lors de cette fenêtre estivale du mercato.

Cela pourrait cependant ne pas trop gêner l'entraîneur de 46 ans. Il entame sa carrière d'entraîneur à IL Brodd en 2005 avant de, trois ans plus tard, rejoindre le club de première division de Stromsgodset qui vient de terminer à la onzième position du défunt championnat. En cinq ans, l'entraîneur norvégien, à l'aide de moyens financiers extrêmement limités, va conduire son équipe jusqu'au titre de champion national en 2013 après avoir remporté une Coupe trois ans plus tôt, brisant l'hégémonie de Molde et Rosenborg.

Ce qui est d'autant plus remarquable dans cette performance, c'est qu'entre 2008 et 2014, Stromsgodset a dépensé...275.000€ sur le marché des transferts, pour un seul joueur : le défenseur central norvégien Jarl André Storbaek. Durant ses six années passées au club, Ronny Deila a recruté 73 joueurs différents, dont Storbaek étant le seul ayant nécessité une indemnité de transfert. Le reste ? Une addition de joueurs libres et de prêts. Il y a certes eu des flops dans ce recrutement, mais le futur entraîneur du Standard est parvenu, en cinq ans, à remporter deux trophées avec une équipe habituellement située dans le bas de son championnat et aux moyens financiers fortement limités. Il s'agissait d'ailleurs du deuxième titre de champion de Norvège de l'Histoire du club, après celui de 1970.

En addition de ses bonnes relations avec le nouveau directeur sportif des Rouches Fergal Harkin, il s'agit probablement d'une des raisons de sa venue à Sclessin. Les supporters les plus impatients du Standard devront peut-être prendre leur mal en patience et accepter que certaines arrivées n'apportent pas directement les résultats escomptés, mais cet entraîneur est très certainement à même de créer un groupe capable de remporter des trophées avec des moyens financiers très limités. Pourra-t-il le faire dans notre championnat de Belgique ? Réponse dans les prochaines années.