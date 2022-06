Xavi a Gérard Piqué dans le collimateur

Le défenseur fait beaucoup parler de lui ces derniers temps.

Changement de statut pour Gerard Piqué (35 ans, 27 matchs et 1 but en Liga cette saison). Titulaire ces dernières saisons, le défenseur central du FC Barcelone n'aura plus les faveurs de Xavi. L'entraîneur du Barça a rencontré son joueur il y a deux semaines, raconte Mundo Deportivo. Un entretien durant lequel le technicien a prévenu Piqué qu'il ne serait que remplaçant la saison prochaine.

Sans doute une manière de le pousser vers la sortie. Le quotidien catalan explique que le salaire du cadre pose problème, tout comme ses blessures à répétition et ses activités extrasportives. Mais de son côté, l'ancien joueur de Manchester United s'est dit déterminé à rester et à prouver qu'il méritait sa place dans le onze, quitte à accepter une baisse de ses revenus.