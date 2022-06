Danny Buijs : "Je ferai des erreurs ici aussi, mais mon tempérament est ma force"

Le nouvel entraîneur du KV Mechelen a été présenté à la presse aujourd'hui.

Arrivé en provenance de Groningen pour remplacer un Wouter Vrancken parti à Genk, Danny Buijs est le nouvel entraîneur du KV Mechelen. L'entraîneur de 39 ans quitte son pays natal pour la première fois depuis sa reconversion, lui qui avait évolué à Kilmarnock comme joueur. "Quand j'ai appris l'intérêt du club, le déclic s'est fait directement. J'ai eu des discussions intensives avec le conseil d'administration du club et j'ai assisté à deux rencontres de Play-Offs. Un format très étrange, d'ailleurs. La direction m'a directement convaincu et l'ambiance populaire de ce club me convient énormément."

Lors de sa présentation, Danny Buijs a tenté de définir l'entraîneur qu'il est. "Je pense que mon style de jeu prône le travail acharné, et je suis un petit peu capricieux. Il est vrai que je crie beaucoup sur ma ligne de touche, vous pourrez certainement le constater. Je pense que ce tempérament est l'une de mes forces. Il n'y a rien de mal à coacher une équipe avec du fanatisme. Je ferai des erreurs, aussi. Mais c'est normal. Cela démontre que les entraîneurs sont des humains."