Officiel : Lapoussin prolonge à l'Union Saint-Gilloise !

Auteur d'une saison aboutie avec 2 buts et 6 assists, Loic Lapoussin (26 ans) a été l'un des nombreux artisans de la fantastique épopée de l'Union Saint-Gilloise.

Arrivé en 2020 en provenance de Virton, l'international malgache a décidé de prolonger à l'Union. Il est désormais lié aux Bruxellois jusqu'en 2025.

🕺 Danser jusqu'en 2025 ? On y va, on y va !



Loïc #Lapoussin verlengt zijn contract in het Dudenpark: https://t.co/B0TrB6oxUU pic.twitter.com/DY6HIcT3bM