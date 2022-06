Une Pologne en pleine confiance ? : "Il ne reste rien de la défaite à Bruxelles"

Quelle opposition ce mardi soir pour nos Diables ?

Après la gifle reçue au stade Roi Baudouin (6-1), la Pologne s'est bien reprise en étant toute proche de surprendre les Pays-Bas (2-2 après avoir mené de deux buts). En conférence de presse, le sélectionneur national Czeslaw Michniewicz a assuré qu'il ne restait "rien de cette lourde défaite à Bruxelles".

"Après tout, on ne forme pas une équipe en gagnant toujours des matchs, mais en perdant ensemble et en pleurant dans le vestiaire, comme en Belgique. Vous pouvez apprendre de cela. Ensuite, nous nous sommes relevés, avec ce match nul 2-2 aux Pays-Bas", a-t-il poursuivi. "Nous n'allons pas trop regarder nos cartes, car nous avons besoin de l'effet de surprise contre les Belges. Après tout, c'est une équipe redoutée, avec le rythme qu'elle peut développer."

"Le fait qu'ils ne soient pas au plus fort ne change pas grand-chose. Ils ont leur système et ça ne change pas vraiment selon les joueurs."

Il a également dévoilé sa tactique pour ce match : "Notre plan pour ce match est prêt, ne vous attendez pas à plus d'un ou deux remplacements. Adam Buksa et Krystian Bielik ne sont pas prêts à jouer. De plus, il y a quelques joueurs qui souffrent de maux." Robert Lewandowski, mis au repos contre les Pays-Bas, est pressenti pour débuter la rencontre.