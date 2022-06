Mbaye Leye évoque l'arrivée de Charly Musonda Jr à l'entraînement à Zulte Waregem

Charly Musonda Jr a été libéré par Chelsea, comme prévu. L'ancien énorme espoir s'entraîne désormais à Zulte Waregem. Il ne s'agit pas d'un test, mais Mbaye Leye ne cache pas les intentions du club flandrien.

Où en est Charly Musonda après plus de deux ans sans jouer au football à haut niveau ? L'ancien grand talent du RSC Anderlecht et de Chelsea a été libéré et revient du purgatoire, enfin prêt à retrouver les terrains...du moins, il l'espère. Pour travailler sa forme et voir où il en est, Musonda a été autorisé par Zulte Waregem à reprendre les entraînements au Gaverbeek. D'abord présenté comme un test, ce passage à Zulte n'en est pas un, mais on sait que l'Essevee aime relancer des joueurs en difficulté.

Pour la reprise des entraînements, Mbaye Leye, nouvel entraîneur de Zulte Waregem, a évoqué cet invité spécial. "Il n'est pas là en test mais parce qu'il cherchait du rythme et de l'entraînement. Nous avons accepté. Mais bien sûr, le scénario idéal, c'est qu'il reste avec nous", confesse-t-il au Nieuwsblad. Pas un test, mais tout de même un "demi-test", donc, pour Musonda Jr. Car d'un côté comme de l'autre, on est conscient que ce ne serait que du bénéfice. Retrouver un club de D1A serait peut-être inespéré pour l'ex-international espoirs. Et s'il retrouve son niveau..."Même un Charly Musonda à 80% de ses capacités peut nous aider. Il doit désormais travailler dur".

Mais côté flandrien, on laisse entendre que Musonda aurait déjà du temps de jeu contre Audenarde ce samedi. "Et s'il est apte, bien sûr que nous lui demanderons de rester". Une affaire à suivre de très près.