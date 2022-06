Olivier Dumont explique pourquoi il a quitté le Standard : "Sous Luka Elsner, je suis devenu persona non grata"

Le milieu de terrain a très peu joué chez les Rouches la saison dernière.

Olivier Dumont a quitté le Standard de Liège cet été et rejoint Saint-Trond. Un transfert qui aurait pu se faire l'hiver dernier comme Joao Klauss et Ameen Al-Dakhil. "Il était question d'un départ, mais le délai était trop court. J'étais encore sous contrat à Liège jusqu'en 2024. Néanmoins, je considérais que rejoindre le STVV était une bonne étape", a déclaré Dumont au Het Belang van Limburg.

Sous Leye, tout s'est bien passé pour Dumont, mais avec Elsner, ce fut le contraire. "Leye prêtait attention aux jeunes joueurs. Sous sa direction, j'ai appris rapidement et beaucoup. Sous Luka Elsner, je suis devenu persona non grata. Je n'ai plus eu de minutes. Mais il était clair que je devais chercher une nouvelle aventure."