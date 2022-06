Voici ce que l'Union devrait toucher du RSC Anderlecht dans "l'affaire Mazzù"

Le litige entre le RSC Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise concernant l'arrivée de Felice Mazzù au Lotto Park bat son plein.

Nous vous le signalions récemment à l'occasion de la conférence de presse de présentation de Karel Geraerts : côté Union Saint-Gilloise, on affirme ne pas en vouloir à Felice Mazzù pour son départ à Anderlecht. Mais du ressentiment à l'égard du RSCA, il y en a bel et bien. "Le dossier est en cours auprès de la ligue", se contentait de déclarer Alex Muzio. C'était clair : l'USG n'en resterait pas là et espère bien toucher une indemnité pour le départ de son coach chez le rival local.

Cette semaine, nous apprenions que l'USG mettait Anderlecht en demeure. Côté Mauve, on se défend d'avoir fait quoi que ce soit d'illégal. Et Het Laatste Nieuws nous explique ce jeudi que l'Union, qui rêve d'un montant de plus d'un million d'euros d'indemnités, pourrait bien revoir ses ambitions à la baisse.

60.000 euros maximum ?

En effet, d'après le média néerlandophone, tout ce qu'Anderlecht est tenu légalement de rembourser, ce sont les semaines de préavis non-respectées par Mazzù avant de quitter son poste. L'ex-coach unioniste devait respecter 6 semaines de préavis et n'en a accordé que 2 à son ancien club avant de partir. Anderlecht devra donc payer à hauteur des 4 semaines de préavis...ce qui équivaut à 60.000 euros, un montant qui ne sera revu à la hausse "par aucun tribunal du travail", assure HLN.

Initialement, Anderlecht offrait 250.000 euros de compensation financière à l'USG, montant jugé insuffisant par le club de Saint-Gilles. Il va peut-être cependant falloir s'en contenter...