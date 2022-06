Wim De Decker est de retour à Beveren : "Les ambitions ? Je ne vais pas en parler aujourd'hui"

Le coach revient dans le club où il a fait ses débuts en tant que joueur.

Wim De Decker a été présenté ce mercredi en tant que nouveau coach du SK Beveren. L'ancien coach de Deinze revient dans le club qui l'a vu évoluer de 1999 à 2002 en tant que joueur. "Normalement, je suis très rationnel dans la vie, avec les deux pieds sur terre. Mais c'est un moment très émouvant", a déclaré Wim De Decker. "Je suis ici depuis l'âge de dix ans, je suis venu avec mon père pour encourager des joueurs comme Carl Massagie au Freethiel et j'ai fait mes débuts au plus haut niveau ici. Cela vous fait quelque chose. Je veux laisser les valeurs et les normes de ce club s'infiltrer jusqu'aux joueurs."

Son retour était dans l'air depuis quelques semaines, mais l'officialisation s'est quelque peu fait attendre. "J'ai eu plusieurs longues conversations avec le directeur sportif Jordi Condom et le PDG Antoine Gobin. C'est logique qu'on se scrute les uns les autres, pour qu'on sache ce qu'on a en commun et dans quelle direction ce club veut aller", a-t-il expliqué.

Quelles ambitions alors, dans un club qui a joué la montée en D1A jusque dans les ultimes journées du championnat ? "Je ne vais pas parler d'ambitions aujourd'hui. Il y a encore trop de points d'interrogation pour cela aujourd'hui. Même si j'ai une ambition dans la tête."

"Je vois beaucoup de potentiel dans le noyau actuel, mais aussi des pistes d'amélioration", a-t-il poursuivi. "Je suis pour un football propre et offensif. Avec la discipline, la grinta et le dynamisme nécessaires. Quelque chose que nous avons également essayé de faire à Deinze. Je pense qu'il est important de voir la patte de l'entraîneur. J'espère apporter cela ici aussi."