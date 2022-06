Bientôt une fumée blanche à l'Antwerp ?

Le Great Old espère boucler rapidement la venue d'un nom ronflant.

La rumeur Vincent Janssen à l'Antwerp a pris de l'épaisseur très rapidement, à un point d'être devenue très sérieuse et très probablement une réalité. Le Nieuwsblad annonce en effet que les dirigeants anversois sont très proches de toucher au but pour l'attaquant néerlandais de 27 ans. Janssen s'est rendu ce jeudi en Belgique mais un accord n'a pas encore été trouvé. Les négociations iraient bon train et l'Antwerp aurait bon espoir d'arriver à un accord ce vendredi. Malgré le salaire de 2 millions d'euros de Janssen et le fait que Monterrey voudrait récupérer une partie des 9 millions d'euros investis sur le joueur il y a 3 ans, cela ne devrait pas être un frein.

Selon Het Laatste Nieuws, Janssen devrait toucher un salaire faramineux de 2,5 millions euros par an, pour 4 saisons. Ainsi, il touchera le même salaire que celui qu'il était censé toucher à Monterrey jusqu'en 2024.