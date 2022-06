🎥 Euro U19 : la France écrase le pays hôte en match d'ouverture, l'Italie ne se manque pas

L'Euro U19, organisé en Slovaquie, a officiellement été lancé cet après-midi.

Le pays hôte, qui figure dans le groupe A, a été écrasé par la France avec des buts de Loum Tchaouna (16e) et les doublés d'Ange-Yoan Bonny (33e, 59e) et d'Alain Virginius (57e, 62e).

Another one for Bonny, Slovakia is being humiliated! đŸ‡«đŸ‡·đŸ”„ #U19EURO pic.twitter.com/WdlSR17Knp

Dans l'autre partie du groupe A, l'Italie était opposée à la Roumanie. Baldanzi (47e) de bien belle manière et Volpato (68e) ont permis à la Squadra de l'emporter, malgré la réduction du score d'Andronache (53e).

Pour rappel, la Belgique coachée par Wesley Sonck avait été privée de la compétition suite à sa défaite dans le match décisif de qualification contre l'Italie.

Baldanzi 😼‍💹🇼đŸ‡č

Italy U19 up 1-0 in the first match of Euros as it stands



Goal of the tournament already? pic.twitter.com/PTtoD8hdAL