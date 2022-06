Marc Brys et OHL déjà en stage à Horst : "Les conditions de travail ici sont idéales"

Marc Brys est parti avec Oud-Heverlee Leuven en stage dans la ville néerlandaise de Horst. Les préparatifs pour la nouvelle saison battent donc déjà leur plein.

"Un stage est idéal pour qu'un groupe se rapproche car vous êtes les uns avdc les autres pendant 24 heures. Nous nous entraînons aussi beaucoup. Surtout sur le volume, un peu moins sur l'intensité. Le groupe n'est pas encore complet, mais c'est le moment idéal pour travailler sur ce volume. Dans le football d'aujourd'hui, la longue période de transfert fait que c'est une utopie de partir en camp d'entraînement avec un groupe complet", explique Marc Brys sur le site du club.

Le groupe n'est pas encore complet, mais le nouveau transfert Ewoud Pletinckx est déjà présent au stage. "Nous travaillons de manière structurée et cherchons des renforts, afin de pouvoir également commencer à nous entraîner sur le plan tactique", explique l'entraîneur.

Le stage se déroule à Horst, aux Pays-Bas, et ce n'est pas la première fois qu'OHL s'y rend. "Les conditions de travail ici sont idéales. Le terrain se trouve à côté de l'hôtel, ce qui nous permet de ne pas perdre de temps en déplacement. La nourriture est bonne et les lits sont bons. Les conditions idéales pour un stage optimal", poursuit Brys. Le stage n'est pas un voyage d'agrément, mais une semaine de travail acharné. Tous les jours, on se lève tôt et on va se promener. Ensuite, deux séances d'entraînement sont prévues chaque jour. En dehors de cela, nous devons nous reposer, bien manger et boire beaucoup. Et peut-être aussi un peu de théorie", explique le coach

Ewoud Pletinckx, qui vient de signer à Louvain, est également déjà à l'entraînement. "Je suis très heureux de ce transfert. Pletinckx est un vrai leader. Il est capitaine depuis quelques années, tant à Zulte Waregem qu'avec l'équipe belge U21. Ewoud possède également toutes les qualités qu'un défenseur central moderne devrait avoir. Il a de la vitesse, il est grand et puissant, mais aussi agile et il sait jouer au football. Dans une perspective d'avenir, c'est certainement une occasion en or pour le club", a conclu Brys.