Officiel: Anderlecht signe son nouveau numéro 9

C'est le deuxième transfert des Anderlechtois lors de ce mercato.

Le RSC Anderlecht se renforce avec un jeune talent originaire d’Équateur. Nilson Angulo a signé un contrat de 5 saisons.

Nilson a fait fureur en Équateur l'année dernière. Il y a fait ses débuts en équipe première du LDU Quito, où il a immédiatement inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en championnat et en Copa Sudamericana. Le jeune attaquant a même été élu le joueur le plus prometteur de l'année dans le championnat équatorien. Nilson a également été appelé pour la première fois dans l'équipe nationale équatorienne en octobre 2021.