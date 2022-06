Officiel : Michael Krmencik quitte le navire brugeois

De retour au Club de Bruges après son prêt au Slavia Prague, Michael Krmencik n'aura pas fait de vieux os en Venise du Nord. L'attaquant de 29 ans, arrivé contre une somme de 6M€, rebondit en Indonésie et s'engage au Persija Jakarta.

Chez les Gazelles, Michael Krmencik n'aura fait trembler les filets qu'à trois petites reprises en 19 rencontres toutes compétitions confondues, disputées lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021. De retour au pays sous forme de prêt pour le défunt exercice, l'attaquant tchèque n'a inscrit que quatre buts et a délivré cinq passes décisives en 21 rencontres. Bien loin de ses standards au Viktoria Plzen, où Krmencik avait inscrit 62 buts en 124 matches.

OUR 🆕 STRIKER IS COMING‼️



Please welcome, Michael Krmenčík 👆🔴#WelcomeMichael #BelieveIn12 #PersijaJakarta pic.twitter.com/046r6SPOdb