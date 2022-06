"Son rêve? Gagner la Ligue des Champions avec le PSG"

Voilà qui devrait couper court aux rumeurs de départ.

Ancien agent de Neymar (30 ans, 28 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) et toujours proche du clan du Brésilien, Wagner Ribeiro s'est exprimé sur l'avenir de l'attaquant parisien dans un entretien à Goal Espagne. Et le représentant est convaincu que l'Auriverde ne quittera pas la capitale cet été, alors que PSG souhaiterait le voir partir lors de ce mercato.

"Neymar a un rêve, gagner la Ligue des Champions avec le PSG. En dépit de toutes les rumeurs concernant un possible départ, il est très motivé et il n'arrêtera pas avant d'avoir réussi", a assuré Ribeiro.

Autant dire que le PSG n'aura pas la tâche facile s'il souhaite faire partir l'ancien Barcelonais, dont le contrat sera automatiquement prolongé jusqu'en 2027 le 1er juillet prochain.