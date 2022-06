Zidane se paie Raymond Domenech: "En 2006, on a pris le pouvoir"

Zizou a livré les dessous de la coupe du monde 2006.

Revenu en équipe de France, à l'été 2005, pour participer à la Coupe du monde en Allemagne, Zinedine Zidane est passé proche d'offrir aux Bleus une deuxième étoile après un parcours exceptionnel. Dans un long entretien accordé à L'Equipe pour ses 50 ans, la légende du football français a confirmé une prise de pouvoir des joueurs avant le début de la phase éliminatoire de la compétition. Un déclic qui a eu lieu après le deuxième match de poules face à la Corée du Sud (1-1).

"Il (Raymond Domenech) me sort pour faire entrer David Trezeguet. Mais qui va le faire marquer, David ? Ce n’était pas clair. J’ai les glandes et je le lui fais savoir. Il y a plein de choses qui s’étaient aussi passées, avant. Des histoires racontées sur mon retour qui n’étaient pas la réalité. J’ai décidé de tracer mon truc à ce moment. On a même décidé de tracer notre truc ensemble. Et ça allait le faire. C’était lancé", a indiqué le champion du monde 1998.

"On avait pris les clés. À 100 %. On était entre nous, chaque avant-veille de match. On avait trouvé un lieu pour nous. C’était exceptionnel. On faisait venir des merguez de Berlin parce qu’il paraît que c’étaient les meilleures ! Des moments magnifiques, pendant quatre heures à table. Il y a eu une vraie cohésion. C’était dans une petite auberge perdue, à quelques kilomètres de notre hôtel. Une ambiance fabuleuse", a rajouté Zizou.