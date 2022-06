Catastrophe pour l'AS Saint-Étienne, qui subit un retrait de points en Ligue 2

L'ASSE, relégué en Ligue 2, y commencera la saison avec un déficit de points. En cause, les incidents survenus lors du barrage perdu contre Auxerre.

Décidément, la saison de Ligue 1 aura été marquée par les violences en tribunes et les sanctions en tous genres pour les clubs coupables. Et ce jusqu'à la toute dernière journée, celle qui a décidé du sort de l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont perdu leur barrage face à l'AJ Auxerre et les supporters, excédés par une saison cataclysmique, sont montés sur la pelouse pour exprimer violemment leur colère.

Sans surprise, la Commission de Discipline de la LFP (Ligue française de football) n'a pas été tendre avec l'ASSE. Les Verts subiront un retrait de 6 points dont 3 avec sursis. Ils n'iront pas en appel de cette décision, annoncent-ils via communiqué. Saint-Etienne commencera donc la saison de Ligue 2 avec -3 points, et toute récidive de son public lui fera perdre trois unités de plus. En plus de ce retrait de points, le club stéphanois subit également un huis-clos massif de 6 matchs, dont 2 avec sursis. La saison débutera donc dans le silence à Geoffroy-guichard...