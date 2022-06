Kompany s'est livré pour la première fois à Burnley: "J'avais d'autres options"

Vincent Kompany a donné sa première conférence de presse en tant que manager de Burnley. Il a au passage parlé de son départ du Sporting d'Anderlecht.

Vuncent Kompany veut voir Burnley revenir en Premier League à la fin de la saison. "Nous avons une équipe qui a de l’expérience. Il faut une bonne balance entre des joueurs qui ont de l’expérience et des joueurs qui peuvent grandir avec nous, en ayant cette culture du football anglais", a déclaré Kompany sur le site officiel du club. "L’ambition est de revenir en Premier League, mais si ce n’est pas pour cette année ce ne sera pas une catastrophe. Nous savons comment ça fonctionne, c’est une période de transition et ce ne sera pas facile. Cela va dépendre des joueurs, ce n’est pas une science exacte. Il faut être calme et patient mais on sait que c’est difficile dans le football".

L’ancien Diable Rouge a aussi parlé des autres options :"Je ne devais pas spécialement quitter Anderlecht, et je n’avais pas non plus le besoin de venir à Burnley. J’avais d’autres options. Nous avons commencé à discuter et ils ont réussi à me convaincre."