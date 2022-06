La nouvelle recrue de l'Union n'a pas hésité : "Une opportunité que je ne pouvais pas refuser"

L'Union Saint-Gilles a un nouveau défenseur en signant Ross Sykes (23 ans) en provenance d'Accrington Stanley (D3 anglaise). Un club où il évolue depuis qu'il a treize ans.

Le seul autre club pour lequel Ross Sykes a joué est Southport où il a été prêté en 2017. Depuis la saison 2018-2019, il est devenu un élément permanent d'Accrington. Il devra aider l'Union à réaliser une bonne saison, autant en championnat que sur la scène européenne.

"Je suis ici depuis 10 ans. C'est beaucoup de choses à assimiler - déménager dans un autre pays - mais j'ai hâte d'y être", a-t-il déclaré sur le site web du club. "Mon temps ici a passé très vite. Je me souviens de mon premier jour où deux de mes amis étaient ici. C'était incroyable de passer par l'Académie et de faire mes débuts dans l'équipe première."

Le championnat belge ne lui est pas inconnu non plus. "Je connaissais des petits bouts du football belge car je suis le football dans le monde entier. Je connais la plupart des clubs là-bas, c'est un bon défi. C'est une opportunité que vous ne pouvez pas refuser, vous pourriez ne plus jamais avoir la chance de jouer à l'étranger. Alors quand ça arrive, il faut le saisir. De plus, ils vont jouer l'Europe la saison prochaine et je suis juste concentré sur mon nouveau club".