Malines s'incline à Courtrai pour la première de Danny Buijs

Du côté de Courtrai, on fait par contre déjà parler la poudre.

Petit duel entre deux équipes de Pro League ce samedi (et ce n'est pas le seul) entre Courtrai et le KV Malines. En pleine préparation, les deux équipes s'affrontaient chez les Kerels et en première période, les hommes de Belhocine ont pris la rencontre en main. Ils ont en effet marqué trois buts, via Gueye (2X, 9' et 40') et David Henen (30').

Après la pause, les anciens protégés de Vrancken ont réduit la marque via leur recrue offensive Malede (73', 3-1). Ce sera le score final de cette rencontre. Dans une semaine, Malines affrontera l'Antwerp alors que Courtrai se mesurera à Dordrecht.