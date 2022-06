Ewoud Pletinckx explique son départ de Zulte Waregem : "Je fais un pas en avant"

Le Diablotin a quitté l'Essevee pour rejoindre OHL cet été. Malgré son jeune âge, il a été recruté pour devenir un leader à Den Dreef dans un avenir proche.

Ewoud Pletinckx (21 ans) a rejoit OHL en provenance de Zulte Waregem où il évoluait depuis neuf années. "Je sens que les ambitions sont élevées ici me concernant, puis c'est un pas en avant. À Zulte Waregem, j'ai toujours été considéré comme un pur produit du centre de formation alors qu'ici j'arrive comme un joueur de base à part entière. L'impression de plafonner à Zulte ? Peut-être que c'était le cas. Ces dernières années n'ont pas été faciles. J'ai beaucoup joué contre la relégation et je m'attends à un peu plus de stabilité à Louvain, donc j'espère progresser", a confié le joueur âgé de 21 ans dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Marc Brys a dit du Diablotin qu'il allait devenir un leader à Den Dreef. "J'ai souvent été capitaine dans ma jeunesse, tant avec le club qu'avec la sélection nationale, et j'ai continué à l'être avec l'équipe première. Et j'ai également l'intention de poursuivre dans cette voie à OHL. En tant que défenseur central, vous devez toujours diriger. Sur le terrain, je suis définitivement un leader, mais en dehors du terrain, c'est peut-être à d'autres, qui sont au club depuis plus longtemps, de diriger le groupe", a souligné le Diablotin avant d'afficher ses ambitions pour la saison à venir.

"Nous devons bien commencer et ne jamais entrer dans cette zone rouge. La colonne de gauche me semble être une ambition saine, et il y a toujours des équipes qui ont une année exceptionnelle, et je pense qu'OHL peut rêver d'une saison où nous pouvons être au sommet pour une fois", a conclu Ewoud Pletinckx.