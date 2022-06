"Lewandowski? Si ça se trouve il ne lui reste que deux ans"

Ronald Koeman a de gros doutes à propos de l'apport de Robert Lewandowski.

Après avoir poussé un nouveau coup de gueule contre le président barcelonais Joan Laporta, Ronald Koeman a évoqué le mercato estival du FC Barcelone et donné son avis sur le dossier Robert Lewandowski (33 ans, 34 matchs et 35 buts en Bundesliga cette saison). Conscient des nombreuses qualités de l'attaquant polonais du Bayern Munich, l'entraîneur néerlandais émet tout de même des doutes sur les bienfaits potentiels d'un tel investissement pour les Blaugrana.

"Lewandowski est un grand joueur, un buteur redoutable, mais il a un certain âge. 35 ans (33 en réalité, ndlr) ? J'ai des doutes sur le fait de payer 50 ou 60 millions pour un joueur de cet âge, en plus de son salaire. Peut-être qu'il lui reste deux ans. Il y a beaucoup de doutes", a avoué Koeman.

Un avis qui peut s'entendre, d'autant plus que le vainqueur du dernier trophée The Best entrera vendredi dans sa dernière année de contrat avec les Bavarois.