Ronald Koeman en remet une couche concernant le Barça

Amer suite à son licenciement du poste d'entraîneur du FC Barcelone, survenu en octobre dernier, le Batave a adressé des piques au président catalan ces derniers mois.

Lundi soir, Ronald Koeman en a remis une couche en regrettant le manque de confiance qui lui a été témoigné au FC Barcelone.

"C’était une période difficile pour le club, avec les doutes de Laporta me concernant... Vous voulez être entraîneur, mais vous savez que si vous ne gagnez pas, vous aurez des problèmes. En tant que président, il est possible d'avoir des doutes. Mais si vous les dites au public, tout le monde doute. C'était une grosse erreur de sa part. Le vestiaire n'a jamais été un problème. Jamais. En général, il n'était pas contre moi. On a bien travaillé. Le problème, c'était quand le président est venu. Je le répète, un président ou un directeur technique peut douter de l'entraîneur. Le problème, c'est que c'est sorti dans la presse, et cela n'est pas possible", a lâché le technicien néerlandais lors d’un entretien avec la chaîne Esport3.