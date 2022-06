Pisté par plusieurs clubs, l'ancien Brugeois Ahmed Touba aurait fait son choix

Après sa saison remarquée en Eredivisie, l'ancien joueur du Club de Bruges va s'engager dans une nouvelle écurie.

Depuis son départ en 2020 du Club de Bruges, Ahmed Touba (24 ans) ne cesse de gravir les échelons et de faire parler de lui. En deux saisons, dans son club du RKC Waalwijk, il est devenu international algérien et suscite désormais l'interêt de plusieurs clubs européens. Dernièrement, il était cité au Real Betis, l'AEK Athènes, l'Olympiakos, le Bayer Leverkusen, le Celtic Glasgow, Benfica, Marseille, Angers, Toulouse et le Basaksehir.

Selon Foot Mercato, c'est justement dans cette dernière écurie qu'il va prochainement s'engager. Un accord aurait en effet été trouvé. Un contrat de trois ans est évoqué.