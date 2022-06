Theo Bongonda veut quitter Genk

L'international congolais avait rejoint Genk en provenance de Zulte Waregem contre un chèque de 7 millions d'euros en 2019. Alors qu'il lui reste un an de contrat chez les Limbourgeois, l'attaquant a fait savoir qu'il voulait relever un nouveau défi.

Theo Bongonda souhaite quitter le KRC Genk. Les Limbourgeois ne sont pas contre un départ de l'une de leurs vedettes, et ont bien compris que cela n'était jamais bon de garder des joueurs contre leur gré. Ils ont retenu la leçon après le piètre exercice 2021-2022 et accordent donc un bon de sortie au joueur âgé de 26 ans qui a joué un total de 111 matchs, marqué 36 buts et distillé 20 passes décisives.

Alors qu'il lui reste un an de contrat à la Cegeka Arena, l'international congolais est évalué à 7 millions d'euros. Pour rappel, l'ancien joueur de Zulte était dans le viseur de clubs de Ligue 1 et de Bundesliga l'été dernier. Les dirigeants genkois estiment qu'il y a suffisamment d'alternatives pour combler le départ de Bongonda avec Trésor, Paintsil et Oyen.