Westerlo proche d'un nouveau renfort, et intéressé par un international turc ?

Westerlo va devoir se renforcer pour assurer son maintien en D1A, et le club campinois compte bien utiliser ses contacts en Turquie pour ce faire.

Westerlo sera actif cet été sur le marché estival, et l'a déjà été avec les arrivées notamment de Sinan Bolat, Bryan Reynolds ou encore Lyle Foster. La prochaine arrivée devrait, selon la Gazet Van Antwerpen, être celle de l'attaquant malien Dorgeles Nene (19 ans), qui devrait être prêté une saison par le Red Bull Salzbourg.

Et ce n'est pas tout : d'après la presse turque, Westerlo devrait compter sur les contacts turcs de sa direction pour tenter d'attirer Halil Akbunar (28 ans), ailier de Göztepe auteur de 5 buts et 7 passes décisives. Une drôle de rumeur car Akbunar est cadre dans son club, international turc (2 caps) et estimé à 3,5 millions d'euros. Westerlo aurait d'ailleurs démenti la rumeur.