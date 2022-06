Massimo Bruno, gratuit malgré un an de contrat : comment le KV Courtrai a flairé la bonne affaire

Massimo Bruno a signé ce mercredi un contrat de trois saisons au KV Courtrai. Même si l'ancien d'Anderlecht avait encore un an de contrat à Bursaspor, il débarque gratuit au Stade des Eperons d'Or.

C'est un joli coup qu'a réussi le KV Courtrai en s'offrant les services de Massimo Bruno (28 ans). Après une bonne saison en D2 turque, l'ancien du RB Leipzig et du Red Bull Salzbourg veut à nouveau se relancer en D1A, où il a toujours été à la hauteur des attentes. Après Anderlecht et le Sporting Charleroi, c'est donc à Courtrai qu'il évoluera, alors que plusieurs clubs étaient intéressés au sein de l'élite belge.

Et pour cause : ils étaient plusieurs à avoir flairé la bonne affaire. En effet, alors que Bruno avait encore un an de contrat en Turquie, il arrive...gratuit au KVK. La raison : Bursaspor n'a pas pu éviter la relégation en D3 turque. Et à ce niveau du football turc, aucun (!) joueur étranger n'est autorisé. Tous doivent donc quitter le club de Bursa. Bruno attend encore le salaire de ses deux derniers mois turcs, mais la FIFA devrait s'assurer que tout rentre dans l'ordre.