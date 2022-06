Massimo Bruno, Courtrai pour briller à nouveau

Sensation il y a quelques années sous le maillot du RSCA, l'ancien joueur de Charleroi a décidé de revenir en Belgique, au KV Courtrai.

C'était, déjà, il y a presque 10 ans. Le 12 août 2012, Massimo Bruno revêtissait pour la première fois le maillot de l'équipe première du Sporting d'Anderlecht, en championnat contre le Cercle de Bruges. Très vite, le natif de Boussu explosait au plus haut niveau et faisait preuve d'une précocité rare. Titulaire dès le mois de septembre en Ligue des Champions contre le grand Milan AC, Bruno ponctuait sa saison par des chiffres de patron : 44 matchs, 8 buts, 9 assists, et un titre de champion de Belgique.

L'année d'après, il confirme. Avec 16 buts et 9 assists de leur pépite, les Mauves remportent à nouveau le championnat. C'est alors que la galaxie Red Bull vient chercher Massimo Bruno, afin de faire de lui l'égérie de leur nouveau modèle révolutionnaire, chapeauté par le pionnier Ralf Rangnick. Pour la somme record de 9 millions d'euros, il rejoint le club de 2.Bundesliga du RB Leipzig, qui le prête directement à son enseigne autrichienne, à Salzbourg.

Aux balbutiements du monstre Red Bull

A l'époque, le monstre Red Bull ne l'est pas tant que ça. Pas encore. Le club recrute des promesses en masse - Ante Rebic, Lukas Klostermann, Smail Prevljak (oui, oui, le même qui évolue actuellement à Eupen) - et en envoie donc au palier "inférieur", en D1 autrichienne. Massimo Bruno mais aussi Marcel Sabitzer en font partie.

Chez les Rotten Bullen, l'aventure de Bruno commence plutôt bien. Loin des radars, il inscrit 8 buts et distille 8 assists en moins de 40 matchs. Salzbourg est champion d'Autriche, et Bruno part à la conquête de la D1 allemande. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Il est utilisé la plupart du temps en tant que joker et joue moins de 1500 minutes en cumulé. Si Leipzig connait le succès et découvre la Bundesliga, Bruno lui retourne à Anderlecht, en prêt.

A la maison, il retrouve des couleurs. Alors qu'Anderlecht réalise une superbe épopée européenne et ne perd qu'en quart de finale de l'Europa face à Manchester United, l'ailier participe au titre national et inscrit 6 buts. L'année d'après, à nouveau en prêt chez les Bruxellois, Massimo n'arrive plus à s'imposer.

Retour au Mambourg

Comme l'écrivait Sport/Foot Magazine à l'époque de l'éclosion de Bruno à Anderlecht, le joueur aurait bien pu faire ses débuts professionnels au sein d'une autre écurie de Pro League : le Sporting de Charleroi. Présent chez les Zèbres depuis les U17, il n'a malheureusement pas eu cette chance. Charleroi ne l'a pas inclus dans l'équipe A, et Abbas Bayat "se préoccupait plus d'acheter et de vendre que d'éduquer sa propre jeunesse".

Au Pays Noir, Bruno va souffler le chaud et le froid. Peu régulier, il est baladé à plusieurs postes du terrain. La première année, il parvient tout de même à inscrire 4 buts et 10 assists. La deuxième saison, Charleroi réalise de bonnes performances et bataille même pour une place en play-offs 1. Si la saison se terminera prématurément à cause du Covid, celle de Bruno s'arrête même avant : le 11 février 2020 contre Malines, il se blesse aux tristement célèbres ligaments croisés. Les retours du Belge seront timides et il ne jouera qu'une petite vingtaine de matchs la saison suivante.

© photonews

Reculer, pour mieux sauter ?

Voilà où en est la carrière de l'un des grands espoirs du football belge, après une pige plutôt réussie - individuellement plus que collectivement, puisque Bursaspor est relégué en D3 turque pour la première fois de son histoire.

A Courtrai, Massimo a l'occasion de se relancer. Sa carrière est très loin d'être finie, il n'a en effet que 28 ans. Chez les Kerels, il pourra s'imposer comme leader technique, faire le beau temps en attaque. Un profil qui manque pas mal à Courtrai, qui est sur le point de perdre Faiz Selemani.